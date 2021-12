List of Suncoast Christmas Services

SARASOTA, Fla. (WWSB) - Below is a list of Christmas services around the Suncoast for multiple denominations.

If you are a congregation who would like your service to be featured on this list, email us your information at news@mysuncoast.com.

Diocese of Venice

BRADENTON

■ Sacred Heart, 1220 15th St. W., www.sacredheartbradenton.org, 941-748-2221

CHRISTMAS EVE 5 p.m., 9:30 p.m. (Spanish)

CHRISTMAS DAY 9 a.m., 11 a.m. (Spanish)

■ Ss. Peter and Paul, 2850 75th St. W., www.sspeterandpaul.org, 941-795-1228

CHRISTMAS EVE 4:30 p.m., 7 p.m., 10 p.m.

CHRISTMAS DAY 9:30 a.m., 11:30 a.m.

■ St. Joseph, 3100 26th St. W., www.sjcfl.org, 941-756-3732

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 7 p.m., 10:30 p.m.

CHRISTMAS DAY 9 a.m., 11 a.m.

ENGLEWOOD

■ St. Raphael, 770 Kilbourne Ave., www.StRaphEng.org, 941-474-9595

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 8 p.m.

CHRISTMAS DAY 7:30 a.m., 9 a.m., 11 a.m.

HOLMES BEACH

■ St. Bernard, 248 S. Harbor Drive, www.stbernardcc.org, 941-778-4769

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 7 p.m.

CHRISTMAS DAY 8:30 a.m., 10:30 a.m.

LAKEWOOD RANCH

■ Our Lady of the Angels, 12905 State Road 70 E., www.olangelscc.org, 941-752-6770

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 6 p.m., 8 p.m., 10 p.m.

CHRISTMAS DAY 7:30 a.m., 9 a.m., 11 a.m.

LONGBOAT KEY

■ St. Mary, Star of the Sea, 4280 Gulf of Mexico Drive, www.stmarylbk.org, 941-383-1255

CHRISTMAS EVE 5 p.m., 8:30 p.m.

CHRISTMAS DAY 8:30 a.m., 10:30 a.m.

NORTH PORT

■ San Pedro, 14380 Tamiami Trail, www.sanpedrocc.org, 941-426-2500

CHRISTMAS EVE 5:30 p.m., midnight

CHRISTMAS DAY 7:30 a.m., 9 a.m., 10:45 a.m.

OSPREY

■ Our Lady of Mount Carmel, 425 S. Tamiami Trail, www.olmc-osprey.org, 941-966-0807

CHRISTMAS EVE 3 p.m., 5 p.m., 7:30 p.m.

CHRISTMAS DAY 8:30 a.m., 10:30 a.m.

PALMETTO

■ Holy Cross, 505 26th St. W., www.holycrossdov.org, 941-729-3891

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 7 p.m. (Spanish)

CHRISTMAS DAY 9 a.m., 11:30 a.m. (Spanish)

PARRISH

■ St. Frances Xavier Cabrini, 12001 69th St. E., www.sfxcabrini.com, 941-776-9097

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 6 p.m., midnight

CHRISTMAS DAY 10:30 a.m.

PORT CHARLOTTE

■ San Antonio, 24445 Rampart Blvd., www.sanantoniorcc.org, 941-624-3799

CHRISTMAS EVE 3 p.m., 5:30 p.m.

CHRISTMAS DAY 9 a.m.

■ St. Charles Borromeo, 2500 Easy St., www.stcharlespc.org, 941-625-4754

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 6 p.m., midnight

CHRISTMAS DAY 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 1 p.m. (Creole)

■ St. Maximilian Kolbe, 1441 Spear St., Stmaxcatholic.org, 941-743-6877

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 8 p.m.

CHRISTMAS DAY 8 a.m., 10 a.m., noon

SARASOTA

■ Christ the King, 1900 Meadowood St., www.Christthekingsarasota.org, 941-924-2777, (All MASSES IN LATIN)

CHRISTMAS EVE midnight

CHRISTMAS DAY 8:30 a.m., 10:30 a.m.

■ Incarnation, 2901 Bee Ridge Road, www.incarnationchurch.org, 941-921-6631

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 7 p.m., 10 p.m.

CHRISTMAS DAY 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m.

■ Our Lady Queen of Martyrs, 6600 Pennsylvania Ave., www.olqm.net, 941-755-1826

CHRISTMAS EVE 3 p.m., 5 p.m., 10 p.m.

CHRISTMAS DAY 8 a.m., 10 a.m.

■ St. Jude, 3930 17th St., www.stjudechurchsarasota.com, 941-955-3934

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 11 p.m. (Spanish)

CHRISTMAS DAY 7:30 a.m., 9 a.m. (Spanish), 10:30 a.m., noon (Spanish)

■ St. Martha, 200 N. Orange Ave., www.stmartha.org, 941-366-4210

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 5:30 p.m., 8:30 p.m. (Vietnamese), 10 p.m., midnight

CHRISTMAS DAY 7:30 a.m., 9 a.m., 10:30 a.m., noon, noon (Vietnamese), 4 p.m., 5:30 p.m.

■ St. Michael the Archangel, 5394 Midnight Pass Road, www.stmichaelssiesta.com, 941-349-4174

CHRISTMAS EVE 4 p.m., 7 p.m.

CHRISTMAS DAY 8 a.m., 10 a.m.

■ St. Patrick, 7900 Bee Ridge Road, www.churchofstpatrick.org, 941-378-1703

CHRISTMAS EVE 3 p.m., 5 p.m., 10 p.m.

CHRISTMAS DAY 10 a.m., noon

■ St. Thomas More, 2506 Gulf Gate Drive, www.stthomasmoresrq.org, 941-923-1691

CHRISTMAS EVE 3 p.m., 5 p.m., 10 p.m.

CHRISTMAS DAY 10 a.m., noon

VENICE

■ Epiphany Cathedral, 350 Tampa Ave. W., www.epiphanycathedral.org, 941-484-3505

CHRISTMAS EVE 3:30 p.m., 6:30 p.m., 9 p.m. (Polish), midnight

CHRISTMAS DAY 7:30 a.m., 9 a.m., 11 a.m.

■ Our Lady of Lourdes, 1301 Center Road, www.ollvenice.org, 941-497-2931

CHRISTMAS EVE 3 p.m., 5 p.m., 8 p.m.

CHRISTMAS DAY 8 a.m., 10 a.m., noon

Manatee County

Bayside Community Church - Lakewood Ranch Campus

Dec. 24 2:30pm, 4:30pm, and 6:30pm

15800 Sr 64 E, Bradenton, FL 34212

Oasis Church

Dec. 24 4:30pm and 6pm

5215 Lorraine Rd Bradenton, FL 34211

The Family Church

Dec. 24 7pm

1200 Glory Way Blvd. Bradenton, FL 34787

Woodland Community Church

Dec. 24 3pm, 4:30pm, 6pm

9607 State Road 70 E, Bradenton, FL 34202

Source Church

De. 24 4pm

1200 Glory Way Blvd, Bradenton, FL 34212

Bayside Community Church - West Bradenton Campus

Dec. 24 2:30pm, 4:30pm, and 6:30pm

6609 Manatee Ave W, Bradenton, FL 34209

Sarasota County

Church of the Palms

Dec. 24 7pm, 9pm, and 11pm

3224 Bee Ridge Rd, Sarasota, FL 34239, USA

Church of Hope

Dec. 24 4:30pm and 6pm

2300 Lakewood Ranch Blvd, Sarasota, FL 34240

Church of the Redeemer

Dec. 24 3pm, 5pm, and 10:30pm

222 S Palm Ave, Sarasota, FL 34236

First Church – A United Methodist Congregation

Dec. 4pm and 7pm

104 S. PINEAPPLE AVE. SARASOTA FL 34236

