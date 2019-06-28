Strong to severe line of storms making their way through the Suncoast

SARASOTA, Fla. (WWSB) - SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR MANATEE...WESTERN CHARLOTTE... CENTRAL LEE AND SARASOTA COUNTIES UNTIL 500 PM EDT... AT 352 PM EDT, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG A LINE EXTENDING FROM NEAR MYAKKA CITY TO 7 MILES WEST OF NORTH PORT TO 8 MILES NORTH OF PINELAND TO MCGREGOR.
MOVEMENT WAS NORTHWEST AT 10 MPH. WINDS IN EXCESS OF 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THESE STORMS.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE... CAPE CORAL, FORT MYERS, NORTH PORT, SARASOTA, BRADENTON, PUNTA GORDA, PALMETTO, PORT CHARLOTTE, ANNA MARIA, SOUTH GATE RIDGE, LAKE SARASOTA, SAINT ARMANDS KEY, PALMONA PARK, SOUTHWEST FLORIDA AIRPORT, NORTH SARASOTA, HARLEM HEIGHTS, LOCHMOOR WATERWAY ESTATES, MEMPHIS, CYPRESS LAKE AND WEST SAMOSET. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TORRENTIAL RAINFALL IS ALSO OCCURRING WITH THESE STORMS, AND MAY LEAD TO LOCALIZED FLOODING.
DO NOT DRIVE YOUR VEHICLE THROUGH FLOODED ROADWAYS. FREQUENT CLOUD TO GROUND LIGHTNING IS OCCURRING WITH THESE STORMS. LIGHTNING CAN STRIKE 10 MILES AWAY FROM A THUNDERSTORM. SEEK A SAFE SHELTER INSIDE A BUILDING OR VEHICLE.
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